В "Самопомочи" прогнозируют, что кампания по выборам депутатов местных советов будет "грязной"
Кампания по выборам депутатов местных советов будет «грязной».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины Егор Соболев (фракция “Самопомич”) заявил на VI съезде партии «Объединение «Самопомич», который проходит в Киеве.
“Мы уже все видим, что она будет грязной. Мы уже все видим, что коалиция "клептократическая Украина" согласовала кандидатов не только на выборы, но и согласовала всех членов избирательных комиссий вместе с секретарями и руководителями, которых безошибочно начал выбирать загадочный компьютер в ЦИК”, - заявил депутат.
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Он призвал своих однопартийцев разоблачать факты нарушений во время подготовки и проведения выборов.
“Поэтому эти злоупотребления, эти махинации, я думаю, это первый объект нашей совместной работы с людьми. Мы должны вместе с людьми их разоблачать, мы должны вместе с людьми их останавливать...”, - подчеркнул Соболев.
Как известно, очередные местные выборы состоятся в Украине 25 октября.