ЦИК объявила начало избирательного процесса депутатов местных советов среди первых объединенных общин

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК поступили обращения Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областных государственных администраций по принятию Комиссией решения о назначении первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в связи с образованием в указанных областях объединенных территориальных громад.

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Рассмотрев указанные обращения, Комиссия установила, что они поступили в установленный срок и соответствуют требованиям законодательства Украины (кроме обращения Тернопольской ОГА в части, касающейся принятия решения о назначении первых выборов депутатов Хоростивской городской, Вишневецкого, Товстенського поселковых советов объединенных территориальных громад и соответствующих городского, поселковых голов).

Поэтому Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2015 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и объявила с 8 сентября 2015 начало избирательного процесса первых указанных местных выборов. Выборы пройдут в 85 объединенных территориальных общинах указанных областей.

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Таким образом, по состоянию на 7 сентября комиссия объявлено начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов 159 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Вопрос назначения других первых местных выборов может рассматриваться Центральной избирательной комиссией только после окончания избирательного процесса очередных местных выборов 25 октября 2015 года.

Кроме того, внесены изменения в постановления ЦИК от 3 сентября 2015 № 216, от 10 августа 2015 № 170 и от 28 августа 2015 № 195.

Комиссия также утвердила Разъяснение о порядке внесения изменений в состав территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост сел, поселков, а также установила формы представлений о замене членов соответствующих избирательных комиссий, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 5 сентября начался избирательный процесс очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Начало избирательного процесса не касается временно оккупированных АР Крым и города Севастополь, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местный совет в населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой области и в 31 местный совет на подконтрольной Украине части Луганской области.

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В то же время не начался избирательный процесс выборов депутатов районных советов в городе Киеве, поскольку выборы в указанные советы назначены на 27 марта 2016 года.

На остальной территории – избирательная кампания стартовала сегодня.

При этом первые местные выборы пройдут в 5 объединенных территориальных общинах Волынской области, 10 – Днепропетровской, 8 – Житомирской, 2 – Кировоградской, 7 – Одесской, 10 – Полтавской, 21 – Хмельницкой, 10 - Черновицкой.