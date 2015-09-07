Завтра состоится расширенное заседание правительства с участием Порошенко и Гройсмана
17:39, 07 сентября 2015Политика
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Во вторник, 8 сентября, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится расширенное заседание правительства.
Здание Кабмина. Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
В заседании примут участие президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.
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Начало заседания - в 13.00. Место проведения: Клуб Кабинета министров (ул. Институтская, 7).
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