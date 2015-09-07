Порошенко поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Обращаясь к присутствующим на торжествах, президент подчеркнул важность деятельности украинской разведки, особенно в современных условиях, когда Россия ведет против Украины необъявленную, коварную и жестокую войну. «Воины-разведчики являются примером самоотверженности, мужества и героизма. Вы активно ведете агентурную деятельность, тщательно отслеживаете нарушения Минских договоренностей, изобличаете российские военные подразделения на территории Донецкой, Луганской областей и в Автономной Республике Крым», – сказал Порошенко.

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Особо президент отметил Героя Украины старшего лейтенанта Евгения Зеленского, который отдал жизнь ради нашей независимости. «Спасибо родителям за сына – Героя», –сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что агрессия со стороны России и другие изменения во внешней и внутренней сфере безопасности обусловливают необходимость создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны. По словам президента, в новых Стратегии национальной безопасности Украины и Военной Доктрине Украины разведке отводится важная роль. «В сложных условиях открытой агрессии нам нужна эффективная и активная разведка, которая способна оперативно, объективно и достоверно предоставлять необходимую разведывательную информацию и реальные прогнозы для принятия руководством страны важных государственных решений в сфере национальной безопасности Украины», – подчеркнул президент.

Порошенко среди ключевых задач военной разведки на ближайший период назвал расширение возможностей агентурной разведки, наращивание потенциала радиоэлектронной, воздушной и космической разведок, налаживание сотрудничества со спецслужбами стран–членов НАТО и Европейского Союза.

«Мы должны быть готовыми к любому развитию событий как на наших границах, так и в широком международном измерении. Убежден, что эти важные и ответственные задачи вы и в дальнейшем будете выполнять на высоком профессиональном уровне», – сказал глава государства.

Президент отметил, что, несмотря на экономические трудности, власти продолжают обеспечивать соблюдение социальных и правовых гарантий военнослужащих и членов их семей, в том числе сотрудников разведывательных органов Украины. В частности, в бюджете на 2015 год почти в 6 раз увеличены расходы на строительство жилья и компенсации за аренду жилья для военнослужащих Министерства обороны.

Президент уверил, что государство и впредь будет делать все возможное для создания наиболее благоприятных условий для военнослужащих и сотрудников разведывательных органов.

Глава государства выразил слова глубокого уважения ветеранам военной разведки. «Ваш жизненный опыт, мудрость и активная гражданская позиция помогли нам выстоять в сложные времена и являются ярким примером верного служения Родине, залогом приумножения лучших традиций военной разведки, повышения уровня военно-патриотического воспитания воинов-разведчиков», – сказал президент, еще раз поздравляя всех сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником.

Глава государства вручил государственные награды 11 офицерам.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов. На мероприятии также присутствовал глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.