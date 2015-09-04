В Раде призывают парламентские институты мира поддержать Украину в вопросе освобождения удерживаемых в РФ украинцев

Об этом говорится в их обращении к парламентам иностранных государств и международным парламентским ассамблеям, текст которого обнародован пресс-службой ВР.

В обращении отмечается, что Российская Федерация продолжает грубо нарушать права человека и превращается в тоталитарное государство.

В документе напоминается, что 25 августа Северо-Кавказский военный суд города Ростова-на-Дону (Российская Федерация) вынес приговор по делу в отношении граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам строгого режима, соответственно.

«Российская сторона игнорирует многочисленные призывы международного сообщества прекратить политические преследования, отказывается исполнять положения четырех принятых в 2015 году резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы, содержащие призыв к властям РФ освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Военный суд не остановило отсутствие у него компетенции осуществлять правосудие в отношении деяний, совершенных за пределами международно признанной территории РФ», - отмечают украинские парламентарии.

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По их словам, Российская Федерация руководствовалась только стремлением сломить патриотический дух украинцев, заставить их и других граждан, не готовых смириться с российской агрессией, стать молчаливыми жертвами беззакония и тоталитаризма.

«Сфабрикованные дела против украинских граждан Надежды Савченко, Сенцова, Кольченко и других политических заложников окончательно подтвердили выбор правящего режима в Москве в пользу отмежевания от демократических ценностей и цивилизованного международного сообщества. Превращение Российской Федерации в тоталитарное и агрессивное государство, основной идеологией которого является политика репрессий, ревизионизм и милитаризм, – прямая угроза стабильности и демократии в Европе и мире», - говорится в обращении.

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В связи с этим представители Верховной Рады призывают парламенты иностранных государств и международные парламентские ассамблеи «поддержать усилия Украины, направленные на освобождение граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации» и «решительно осудить неправомерные и незаконные судилища и содержание под стражей граждан Украины Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Ахтема Чийгоза, Али Асанова, Мустафы Дегерменджи и других».

Также украинцы призывают принять все возможные меры парламентской дипломатии для скорейшего освобождения соотечественников, незаконно удерживаемых в Российской Федерации.

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Международным организациям предлагается обратиться к правительствам своих государств с требованием принять все политико-дипломатические меры «для противодействия агрессии и растущему тоталитаризму в Российской Федерации, усилить давление, в том числе подготовить персональные санкционные списки, с целью освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и возвращения России в русло международного права».