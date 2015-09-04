КИУ заявляет о фальстарте избирательных кампаний нескольких партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава организации Анатолий Бойко. По его словам, большинство партий и вероятных кандидатов в мэры городов региона начали агитационную кампанию задолго до официальной регистрации избирательных списков. Бойко отметил, что официально избирательная кампания начинается 5 сентября.

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В частности, нарушения зафиксированы при использовании наружной рекламы, также задолго до избирательной кампании массово распространяется печатная агитационная продукция, и проходят встречи с избирателями.

При этом наибольшую активность, как отметил Бойко, проявили «Оппозиционный блок», «Наш Край», «Доверяй делам» (партия мэра Одессы Геннадия Труханова). Кроме того, «Відродження», Украинская морская партия Сергея Кивалова, «Солидарность», «Батьківщина», Партия пенсионеров Украины, «5.10» и т. д.