В БПП заявили, что Порошенко из личных средств оплатил избирательную кампанию своей партии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии, отметив, что это подтверждается соответствующей финансовой отчетностью по итогам избирательных кампаний, а также декларациями о доходах Порошенко как физического лица за 2014-й и предыдущие годы.

Как отметили в пресс-службе, сумма доходов после уплаты всех причитающихся налогов является достаточной для финансирования собственной избирательной кампании и независимости от внешних источников финансирования.

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В пресс-службе пояснили, что комментируют этот вопрос, учитывая «недостоверные заявления и публикации о финансировании избирательных кампаний Порошенко и партии «Солидарность» - БПП», которые в последнее время появились в СМИ».