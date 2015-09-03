В "УКРОПе" призывают уволить Гройсмана в связи с решением суда (документ)

Народный депутат Украины, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй обратился ко всем главам депутатских фракций и групп с инициативой о снятии с Владимира Гройсмана полномочий председателя Верховной Рады Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Основанием для такого шага является вступление в силу решения Окружного административного суда Киева, который признал противоправной бездеятельность Владимира Гройсмана, говорится в сообщении. Виталий Куприй обратился с соответствующим иском в суд из-за манипуляций с законопроектами в аппарате ВРУ.

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Депутат напомнил, что в первые дни работы новоизбранной Рады он вместе с Дмитрием Ярошем и другими депутатами подал законопроект об усилении социальной защиты добровольцев, принимающих или принимавших непосредственное участие в защите территориальной целостности государства в зоне АТО, а также их семей. "Но вместо этого законопроекта, в нарушение закона, был протянут проект закона от БПП, который сужает права добровольцев и не соответствует их потребностям", отмечается в сообщении.

Народный депутат Виталий Куприй обратился к председателю ВР с требованием «назначить служебное расследование в отношении руководителя аппарата ВР Валентина Зайчука и подать на рассмотрение парламента мотивированное предложение о досрочном освобождении его от должности (ст. 8 Регламента ВРУ) за манипуляции с регистрацией законопроектов». Но ответа на свой запрос Куприй, по его словам, не получил.

"Окружной административный суд Киева признал бездействие Гройсмана противоправным, а поскольку в установленный законом срок Гройсман не обжаловал постановление суда, то оно вступило в силу", - заявил Куприй.

«Итак, факт нарушения закона со стороны Владимира Гройсмана окончательно установлен судом, – отметил один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй. – Очевидно, что нарушитель закона не имеет морального права занимать высокие государственные должности».