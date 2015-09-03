Порошенко обвинил Россию в беспорядках возле Верховной Рады

Об этом глава украинского государства заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Украинская правда.

Порошенко обвинил Россию в расширении "кампании по дестабилизации" Украины, результатом чего стали недавние беспорядки возле здания Верховной рады.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, используя ультраправые группировки, и не только", - заявил он.

По его мнению, в последнее время политика Москвы в отношении Украины приобрела "непредсказуемый характер". Президент также уверен, что отдельные действия Москвы представляют угрозу не только для Украины, но также для европейской и глобальной безопасности.

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"Москва положила начало тому, что сейчас называют "гибридной войной" - использование тайных операторов разжигание нестабильности", - отметил он.

Единственной причиной, по которой россияне пришли в Минск и стали вести переговоры есть результат экономических санкций, введенных внешним миром, сказал он, настаивая на том, что Украине не нужны иностранные войска, но она, как и раньше, нуждается в поддержке международного сообщества.

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Как сообщал УНИАН ранее, новая военная доктрина Украины официально констатирует, что военным противником Украины является Российская Федерация, и ставит задачу по передислокации воинских частей и соединений и создание надлежащей военной инфраструктуры в восточных и южных областях.