Рассмотрение вопроса об отстранении судьи Царевич продолжится 9 сентября - ВККС

Как сообщает пресс-служба ВККС, «в заседании по рассмотрению вопроса об отстранении от должности судьи Печерского районного суда города Киева Царевич Оксаны Игоревны объявлен перерыв до 15 час. 00 мин. 9 сентября 2015 года».

В то же время на сегодняшнем заседании на основании ходатайства генерального прокурора Украины комиссия приняла решение отстранить от занимаемой должности трех судей и продлить срок отстранения от занимаемой должности одного судьи.

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Так, «в связи с привлечением к уголовной ответственности отстранены сроком на 2 месяца: Сергей Вознюк – от должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области; Владислав Ворох – от должности судьи Макаровского районного суда Киевской области.

Зато сроком на один месяц отстранен от должности судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Владислава Лысенко.

Продлен на один месяц срок отстранения Ирины Татауровой от должности судьи Деснянского районного суда города Киева.

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Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что выносили заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и в других делах. По данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе 2014 года.

10 марта Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич и Кицюка от должностей судей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

20 марта Апелляционный суд Винницкой области не удовлетворил апелляцию Царевич об отмене меры пресечения в виде личного обязательства, что предусматривает ношение электронного браслета.

23 марта этот же суд не удовлетворил аналогичную апелляцию судьи Кицюка.

10 июля генпрокурор направил в ВККС ходатайство об отстранении от должностей судей Царевич и Волка.