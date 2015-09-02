СНБО предложил Порошенко новую военную доктрину: Россия - противник Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

"2 сентября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого был одобрен и предложен для утверждения Президенту Украины проект новой редакции Военной доктрины Украины", - отмечается в сообщении.

В этой связи сказано, что военная доктрина Украины является концептуальным документом, анализирует сущность и характер современных военных конфликтов, определяет принципы и пути их предотвращения, подготовку государства к угрозе военного конфликта и применения военной силы для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, других жизненно важных национальных интересов.

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"Военная доктрина Украины основывается на Стратегии национальной безопасности Украины и является базовым документом военного планирования и основой для разработки концепций и государственных программ реформирования и развития Вооруженных Сил, других военных формирований, вооружения и военной техники, оборонно-промышленного комплекса", - сказано в сообщении.

Проект прошел общественное обсуждение с привлечением как представителей органов государственной власти Украины, так и экспертов негосударственных организаций, а также иностранных советников, аккредитованных при Офисе НАТО в Украине.

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Таким образом, новая Военная доктрина Украины "определяет Российскую Федерацию военным противником Украины и условия освобождения временно оккупированных территорий Украины; исходит из высокой вероятности крупномасштабного применения против Украины военной силы как главной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере; подтверждает отказ от политики внеблоковости и возобновление стратегического курса на евроатлантическую интеграцию; определяет признаки возникновения вооруженного конфликта внутри Украины, в том числе инспирированного иностранными государствами".

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Кроме того, доктрина "учитывает увеличение роли информационно-психологических операций; подчеркивает необходимость совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации и существенного увеличения профессиональной составляющей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях; формулирует меры по подготовке государства к обороне, необходимые для возобновления государственного суверенитета и территориальной целостности государства, а также задачи развития оборонного и безопастностного потенциала Украины как необходимого условия отпора вооруженной агрессии".