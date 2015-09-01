Китай приветствовал перемирие на Донбассе

Как сообщает пресс-служба МИД Китая, об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сегодня на брифинге в Пекине.

«Китайская сторона приветствует все усилия для решения кризиса в Украине путем политического диалога. В Китае надеются, что все соответствующие стороны будут принимать действия для внедрения Минского соглашения и вместе поддерживать мир, безопасность и стабильность как в Украине, так и во всей Европе», - сказала представитель МИД Китая, отвечая на вопрос о позиции Китая о возможной в ближайшее время встрече лидеров стран «нормандской четверки».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не исключил, что переговоры лидеров «нормандской четверки» в режиме телефонной конференции состоятся в ближайшее время.

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31 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» - президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Путина согласуется, а до середины сентября пройдут переговоры глав МИД «четверки».