"Самопомич" решила не следовать демаршу Радикальной партии и остаться в коалиции - СМИ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Такое решение было принято во время переговоров политической силы после заявления Радикальной партии о выходе из большинства.

Как отметил источник, пока этот вопрос не обсуждался на заседании фракции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции. Фракция отозвала своих трех народных депутатов с должностей председателей парламентских комитетов.

Справка УНИАН. Парламентские комитеты возглавляют трое представителей Радикальной партии: Виктор Галасюк - Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Сергей Скуратовский - Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и Сергей Рыбалка - Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.