В БПП не расстроились из-за выхода фракции Ляшко из коалиции: Мы способны работать и без Радикальной партии

Об этом он сказал в комментарии журналистам по поводу заявления РПЛ о выходе из состава коалиции, передает корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул: "В коалиции на сегодняшний день достаточно голосов даже без Радикальной партии, и мы способны работать, способны продвигать реформы".

Кононенко отметил, что в коалиции "было 302 голоса, и при 282 коалиция сможет достаточно эффективно работать, принимать законы и работать дальше в ВР".

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На уточняющий вопрос журналистов, что в таком случае нет 300 голосов для принятия изменений к Конституции, Кононенко ответил, что вопрос изменений к Конституции "это не вопрос коалиции, а это вопрос всего парламента. Поэтому мы надеемся, что когда мы дойдем до голосования по этому вопросу (речь идет об изменениях к Конституции в части о децентрализации — УНИАН), то мы найдем поддержку и голоса не только членов коалиции, но и у других депутатов парламента”.

По словам Кононека, для него заявление фракции Радикальной партии было неожиданностью, и о ней он узнал из СМИ.

Кононенко считает, что и фракция Радикальной партии, и "Самопомич" "должны нести моральную ответственность за то, что произошло вчера. Потому что их действия в парламенте спровоцировали вчера жертвы и те события, которые произошли возле ВР".

"Это их, я подчеркиваю, моральная ответственность", - подчеркнул Кононенко.

Отвечая на вопрос, что будет, если и фракция "Самопомич" выйдет из коалиции, Кононенко напомнил, что вчера из фракции были исключены 5 депутатов, и это свидетельствует о проблемах внутри самой фракции.

Как сообщал УНИАН, фракция Радикальной партии вышла из состава коалиции.