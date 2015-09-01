Минобороны хочет получить в следующем году почти 87 миллиардов грн
10:48, 01 сентября 2015Политика
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Министерство обороны направило к проекту бюджета на 2016 год бюджетный запрос на 86,95 млрд грн.
Из этой суммы 46,5 млрд - на содержание Вооруженных сил / legkozarabot.at.ua
Об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.
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"Из этой суммы 46,5 млрд - на содержание Вооруженных Сил в рамках предельного объема расходов, 790 млн - за счет доходов и расходов спецфонда и 39,6 млрд - в результате дополнительного бюджетного запроса. Его учет обеспечит повышение уровня боеготовности воинских частей и подразделений ВСУ, а также достаточное финансирование государственных целевых оборонных программ развития вооружения и военной техники и строительства жилья", - сказала Оксана Гаврилюк.
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