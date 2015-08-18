Минобороны возобновит работу ранее сокращенных военкоматов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВС Украины, полковник Александр Правдивец.

В частности, отвечая на вопрос рассматривается ли возобновление работы тех военных комиссариатов, которые ранее были объединены или сокращены, Правдивец сказал: "Да, указанное решение принято, и сейчас выполняется возобновление во всех районах, где были сокращены военные комиссариаты, полноценных военных комиссариатов".

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В этой связи он рассказал, что на данный момент проводится работа по оборудованию фондов, назначению должностных лиц, набору штата военного комиссариата и всестороннее обеспечение. Таким образом, Правдивец утверждает, что в ближайшее время военные комиссариаты начнут функционировать.

Также, представитель Генштаба отметил, что Министерство обороны Украины проводит работу по созданию единого государственного реестра военнообязанных. Речь идет об информационно-аналитической системе, которая будет помогать вести учет военнообязанных и призывников.