Минобороны возобновит работу ранее сокращенных военкоматов
Министерство обороны Украины проводит работу по возобновлению функционирования ранее сокращенных военных комиссариатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВС Украины, полковник Александр Правдивец.
В частности, отвечая на вопрос рассматривается ли возобновление работы тех военных комиссариатов, которые ранее были объединены или сокращены, Правдивец сказал: "Да, указанное решение принято, и сейчас выполняется возобновление во всех районах, где были сокращены военные комиссариаты, полноценных военных комиссариатов".
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В этой связи он рассказал, что на данный момент проводится работа по оборудованию фондов, назначению должностных лиц, набору штата военного комиссариата и всестороннее обеспечение. Таким образом, Правдивец утверждает, что в ближайшее время военные комиссариаты начнут функционировать.
Также, представитель Генштаба отметил, что Министерство обороны Украины проводит работу по созданию единого государственного реестра военнообязанных. Речь идет об информационно-аналитической системе, которая будет помогать вести учет военнообязанных и призывников.