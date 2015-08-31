На УНИАН уже несколько часов ведется масштабная непрерывная DDoS-атака
17:11, 31 августа 2015Политика
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На сайт крупнейшего информационного агентства в Украине УНИАН ведется масштабная атака, которая началась в разгар событий под Верховной Радой.
Непрерывная DDoS-атака продолжается до сих пор.
В связи с этим возможно периодическое полное «падение» сайта, некорректное отображение контента, недогрузка фотографий и медленная работа ресурса.
Мы приносим свои извинения нашим читателям за проблемы с доступом на сайт, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления нормальной работоспособности ресурса.
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