Власть должна взять на себя политическую ответственность за печальные и позорные события под парламентом – "УКРОП"

Об этом говорится в заявлении «УКРОПа» относительно голосования за изменения в Конституцию и последующих за этим трагических событий под Верховной Радой.

«Мы убеждены, что в условиях войны даже самые острые вопросы должны решаться политическими методами. И именно власть должна взять на себя политическую ответственность за эти печальные и позорные события – поскольку именно ее действия по проталкиванию поправок в Конституцию без учета мнения общества привели к трагическим последствиям», - отмечается в заявлении.

В «УКРОПе» подчеркнули, что категорически осуждают проявления насилия и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, которые имели место у стен парламента после голосования, даже под лозунгами защиты свободы и демократии.

При этом авторы документа заявляют, что с сегодняшнего дня начался «обратный отсчет существования предательской, коррупционной государственной системы», и что «после этого голосования не может быть и речи о компромиссах с предателями Украины и ее народа».

В то же время они подчеркивают, что главной задачей всех патриотов и ответственных граждан они видят «защиту Украины от возможного расчленения под видом предоставления особого статуса отдельным территориям и борьбу с узурпацией власти со стороны президента и его окружения».

«Мы должны переучредить Украинское Государство на принципах патриотизма, достоинства, свободы, справедливости и защиты граждан. Мы создадим государство, в котором предатели и коррупционеры, которые пренебрегли национальными интересами, будут навсегда отстранены от власти и получат должное суровое наказание», - отмечается в заявлении.