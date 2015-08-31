Береза сообщил о возможном обстреле окон Рады из огнестрельного оружия (фото)
16:35, 31 августа 2015Политика
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Народный депутат Борислав Береза опубликовал фото поврежденного бронированного стекла одного из окон Верховной Рады на третьем этаже. Характер повреждений указывает на возможный выстрел из огнестрельного оружия.
Об этом Береза сообщил на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня звучат не только взрывы. Бронированное окно на третьем этаже ВР. Кто-то видимо хочет чтобы его сценарий реализовали в Украине. Хотелось бы знать его имя», - написал Береза.
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