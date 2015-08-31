Береза сообщил о возможном обстреле окон Рады из огнестрельного оружия (фото)

Об этом Береза сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня звучат не только взрывы. Бронированное окно на третьем этаже ВР. Кто-то видимо хочет чтобы его сценарий реализовали в Украине. Хотелось бы знать его имя», - написал Береза.