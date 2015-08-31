Трибунал по катастрофе MH17 может быть создан путем соглашения между 5 странами - Климкин

Об этом в эфире телеканала Интер рассказал глава Министрества иностранных дел Павел Климкин, передают Подробности.

"У нас есть возможность создать трибунал путем соглашения между 5 странами и у нас есть идеи. Я думаю, что это будет действенный механизм. Мы сможем использовать возможности национальной юрисдикции. Это будет новый прецедент. Мы будем искать новые методы, чтобы привлечь виновных к ответственности, можем совместить несколько вариантов", - заявил Климкин.

По словам главы МИД, Россию могут в ближайшее время лишить права вето в совете ООН и Украина будет этому способствовать.

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"Продолжают давить на Россию, ее уже выкинули из высшей лиги, хотя пропаганда России фантазирует на тему величия страны", - отметил Климкин.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам премьер-министра Арсения Яценюка, международный трибунал по расследованию катастрофы малазийского Боинга будет создан или на заседании Генассамблеи ООН, либо путем подписания межгосударственного договора.