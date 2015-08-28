Яценюк назвал 2 варианта создания трибунала по МН17 в обход России

Об этом во время заседания кабинета министров сообщил премьер Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

Он напомнил, что Россия заблокировала правом вето в СБ ООН о создании Международного трибунала по MH17. Однако, по словам Яценюка, трибунал все равно будет создан.

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"Благодаря усилиям МИД прорабатывается вариант как создание Международного трибунала на Генеральной ассамблее ООН, так и подписание межгосударственного договора о создании международного трибунала и привлечения к ответственности тех лиц, которые совершили это преступление против человечности", - отметил он.

Напомним, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".



