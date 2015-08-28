Яценюк призвал политические силы не допустить реванша Януковича на местных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на пресс-конференции.

"Призываю все политические силы к непротивостоянию, к совместной работе, к победе демократического лагеря на этих местных выборах", - подчеркнул Яценюк.

Премьер напомнил, что это "не национальные выборы, а местные" и украинцы должны выбрать новых представителей органов местного самоуправления.

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"Очень важно, чтобы все демократические партии были едины в том, чтобы на этих выборах не допустить реванша Януковича и того, чтобы у нас был раскол в демократическом лагере. Основная задача всех демократических сил - пройти эти выборы слаженно, совместно и дать возможность народу Украины получить достойное европейское представительство в органах местной власти", - сказал Яценюк.