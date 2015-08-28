"Народный фронт" Яценюка отказался участвовать в местных выборах

14:00, 28 августа 2015
Политика
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Яценюк заявил, что "Народный фронт" не будет участвовать в местных выборах.

Арсений Яценюк / Фото УНИАН

Партия "Народный фронт" не будет выдвигать своих кандидатов на местных выборах этой осенью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава "Народного фронта", премьер-министр Арсений Яценюк.

"Народный фронт" не будет выдвигать своих кандидатов на местных выборах", - сказал Яценюк.

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