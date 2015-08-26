Корбан заявляет, что предупреждал Гелетея об окружении под Иловайском, но его "не услышали"

Как сообщает пресс-служба партии «УКРОП», об этом заявил бывший заместитель руководителя Днепропетровской ОГА, глава Политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан, комментируя интервью экс-министра обороны Валерия Гелетея, в котором последний отметил, что Корбан принимал участие в совещании по планированию операции в Иловайске в конце августа 2014 года и «делал попытки каким-то образом влиять на те подразделения, которые он, скорее всего, содержал».

Экс-замглавы Днепропетровской ОГА отметил, что, если следовать логике бывшего министра о влиянии Корбана на подразделения в этой ситуации, то можно прийти к выводу, что Корбан руководил Иловайской операцией и «руководил самим Гелетеем, что само по себе немного абсурдно».

«Но могу утверждать точно, что обстановкой под Иловайском я владел лучше, чем министр обороны, поскольку при содействии нашей команды, работавшей тогда в Днепропетровской администрации на оккупированных территориях действовали группы патриотов, которые, в том числе, собирали разведданные. Я действительно раньше, чем Гелетей и его подчиненные узнал о том, что «упал» сектор «Д» и началось прямое вторжение российских войск (наверное под видом учений)», – написал Корбан на своей странице в Facebook.

«Я действительно звонил Гелетею в те дни и предупреждал об окружении группировки наших войск под Иловайском. И что может случится колоссальная трагедия, которая будет измеряться сотнями, если не тысячами человеческих жизней. Но меня не услышали», - заявляет Корбан.

«Я также хотел бы подтвердить, что (опять же) при содействие членов нашей команды мы вывели из окружения и спасли жизни сотням бойцов. Мы вытащили из плена живыми около 700 наших парней вместе с Рубаном. Мы организовали волонтеров, которые вывезли останки погибших и идентифицировали их», – отметил экс-замглавы Днепропетровской ОГА.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.