Порошенко сравнил Новороссию с Мордором

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Марше Независимости на Крещатике в Киеве назвал провальный проект "Новороссия" мифом.

"Украина была, есть и будет. А вот Новороссия - такой же миф, как у известного писателя Толкиена, страна Мордор", - заявил глава государства.

По его словам, Украина до сих пор продолжает борьбу за независимость нашего государства на Донбассе и не исключил прямого вторжения вглубь Украины.

«Российская вооруженная группировка вблизи нашей границы на востоке сегодня уже составляет более 50 тысяч человек, на оккупированных территориях также находится более 40 тысяч, в том числе 9 тысяч кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, состоящих на руководящих должностях, тем самым формируя подразделения российской армии на наших территориях», - сказал он.

Также Порошенко заявил, что агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.

«День Независимости почти совпадает с годовщиной страшной трагедии под Иловайском, которая стала следствием прямого вторжения подразделений российской армии на территорию Украины. Прошел год, но эта глубокая рана не заживает, боль не проходит.

В целом же агрессия со стороны соседнего государства унесла жизни почти 2 тысяч 100 наших воинов. Вечная память героям, павшим в боях за свободную, независимую Украину. И вечная им слава! Век не забудем, и не простим никогда», - сказал он.

Полный текст обращения президента по случаю Дня Независимости читайте здесь.