Порошенко: агрессия России унесла жизни почти 2100 украинских воинов. "Не забудем, не простим"

11:08, 24 августа 2015
Война
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День Независимости почти совпадает с годовщиной ужасной трагедии под Іловайськом, напомнил президент

Фото president.gov.ua

Агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении во время проведения Марша Независимости на Крещатике.

«День Независимости почти совпадает с годовщиной страшной трагедии под Иловайском, которая стала следствием прямого вторжения подразделений российской армии на территорию Украины. Прошел год, но эта глубокая рана не заживает, боль не проходит.

В целом же агрессия со стороны соседнего государства унесла жизни почти 2 тысяч 100 наших воинов. Вечная память героям, павшим в боях за свободную, независимую Украину. И вечная им слава! Век не забудем, и не простим никогда», - сказал он.

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