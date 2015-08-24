Порошенко: агрессия России унесла жизни почти 2100 украинских воинов. "Не забудем, не простим"
День Независимости почти совпадает с годовщиной ужасной трагедии под Іловайськом, напомнил президент
Агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении во время проведения Марша Независимости на Крещатике.
«День Независимости почти совпадает с годовщиной страшной трагедии под Иловайском, которая стала следствием прямого вторжения подразделений российской армии на территорию Украины. Прошел год, но эта глубокая рана не заживает, боль не проходит.
В целом же агрессия со стороны соседнего государства унесла жизни почти 2 тысяч 100 наших воинов. Вечная память героям, павшим в боях за свободную, независимую Украину. И вечная им слава! Век не забудем, и не простим никогда», - сказал он.