Президент: на Донбассе свыше 40 тысяч российских военных. Враг не отказался от идеи прямого вторжения

Российская вооруженная группировка вблизи восточной границы Украины составляет более 50 тыс. человек, на оккупированных территориях также находятся более 40 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении во время проведения Марша Независимости на Крещатике.

«Российская вооруженная группировка вблизи нашей границы на востоке сегодня уже составляет более 50 тысяч человек, на оккупированных территориях также находится более 40 тысяч, в том числе 9 тысяч кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, состоящих на руководящих должностях, тем самым формируя подразделения российской армии на наших территориях», - сказал он.

По словам Порошенко, враг не отказался от идеи прямого вторжения или наступления боевиков вглубь Украины.