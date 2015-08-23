Яценюк: Украина справится с вызовом, который ей бросает история

18:51, 23 августа 2015
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что реформы в Украине необратимы.

Фото УНИАН Яценюк: В Украине осуществляются огромные изменения / Фото УНИАН

Об этом он сказал во время выпуска программы «10 минут с премьер-министром», посвященной Дню Независимости, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«День Независимости – это день национального единства. День, когда наш лозунг «Единая страна» становится особенно актуальным и важным. Наше единство – это богатство в разнообразии. Понимание общности будущего, если даже прошлое у нас было разным. Это единство в главном – преданности Украине и идеалам свободы. Это ответственность за нашу страну, которую осознает каждый из нас», - отметил глава правительства.

Как подчеркнул Яценюк, в Украине осуществляются огромные изменения. В частности, по его словам, создается боеспособная армия и эффективная полиция, система честного правосудия, продолжается работа над энергонезависимостью страны, реформируются все сферы жизнедеятельности общества.

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«Все это надо делать одновременно, делать во время войны и делать, что принципиально, в строгом соответствии с действующим законодательством. Майдан дал нам право на кардинальные изменения, но не на беспредел и беззаконие. Мировой опыт свидетельствует, что преодолеть одно беззаконие другим можно. Но то беззаконие, что возьмет верх, часто бывает хуже предыдущего. Зрелость, которую выявило наше общество во время Революции достоинства и войны с агрессором и его наемниками, убеждает: Украина справится с вызовом, который бросает ей история», - подчеркнул Яценюк.

При этом премьер подчеркнул, что «мы должны вести борьбу не только с внешним врагом, но и с безответственностью, неорганизованностью, непрофессионализмом. С унынием и с пресловутым «все пропало, все предали», которое подстрекается вражеской агентурой. Со свалками лжи невиданных масштабов. С обломками свергнутого режима, которые цепляются за награбленное. За отобранные у них заводы, скважины, за возможность манипулировать телеканалами и политиками».

Вместе с тем, как подчеркнул Яценюк, «мы с вами заложили основы очень важных изменений. Их стены еще возводятся. Но эти изменения уже необратимы».

Он добавил, что «независимость является надежным фундаментом наших ценностей, нашего развития, нашего будущего».

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