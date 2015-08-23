Дуда в поздравлении ко Дню Независимости: Польша будет помогать вернуть мир и стабильность в Украине

Об этом говорится в поздравлении Дуды с Днем Независимости Украины, которое поступило президенту Петру Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Наблюдая за ситуацией в восточных регионах Украины с вниманием и заботой, уверяю вас, господин президент, в готовности Республики Польша к поддержке всех действий с целью длительного возвращения мира и стабильности на всей территории вашей страны», – отметил Дуда.

«Верю, – подчеркнул президент Польши, – что вступление в силу положений Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, в том числе принципов свободной торговли, а также введение в ближайшем будущем безвизового режима с Европейским Союзом подтвердят европейский выбор Украины».

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Польский лидер также выразил надежду, что состояние отношений между двумя государствами будет воплощением добрососедства и подлинного стратегического партнерства. «Верю в возможность решения проблем путем двустороннего сотрудничества и ведения реального исторического диалога, базирующегося на правде и взаимном уважении», – говорится в поздравлении.

«Осознаю, как много усилий и стараний требует внедрение системных реформ в ситуации угрозы, вызванной военными действиями, и хочу заверить вас, господин президент, что Польша будет неизменно поддерживать усилия Украины в целях укрепления независимости и суверенности, а также модернизации и демократизации государства», – подчеркнул Дуда.