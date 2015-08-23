Украинцев призвали 31 августа выйти под стены Рады

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 31 августа выйти под стены Верховной Рады, чтобы не допустить реализации плана Путина, направленного на раскол Украины.

Ляшко отметил, что в этот день парламент собирается внести изменения в Конституцию Украины и утвердить в ней особый статус для Донбасса, что положит конец независимости и суверенитету нашего государства.

Ляшко назвал это предательством Украины и призвал украинцев помешать депутатам это сделать.

Как сообщал УНИАН ранее, ряд народных депутатов сообщили, что предварительной датой проведения заседания Верховной Рады является 31 августа.

Позже, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что парламент 27 августа проведет пленарное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.