В Брюсселе Юнкер обсудит с Порошенко выполнение Минских соглашений
13:58, 21 августа 2015Политика
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит с президентом Украины Петром Порошенко широкий круг вопросов, в том числе выполнение Минских договоренностей.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт, комментируя визит Порошенко в Брюссель, запланированный на 26-27 августа.
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"Они будут говорить о выполнении Минских договоренностей. Я убеждена, что переговоры будут исчерпывающими", - сказала Анника Брейдтхардт.
Как сообщал УНИАН, 20 августа Петр Порошенко заявил, что 26-27 августа в Брюсселе проведет встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Юнкером и двусторонние переговоры с руководством Бельгии.
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