В Брюсселе Юнкер обсудит с Порошенко выполнение Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт, комментируя визит Порошенко в Брюссель, запланированный на 26-27 августа.

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"Они будут говорить о выполнении Минских договоренностей. Я убеждена, что переговоры будут исчерпывающими", - сказала Анника Брейдтхардт.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Петр Порошенко заявил, что 26-27 августа в Брюсселе проведет встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Юнкером и двусторонние переговоры с руководством Бельгии.