26-27 августа Порошенко встретится с президентами Евросовета и Еврокомиссии, а также руководством Бельгии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Порошенко заявил журналистам.

"26-27 августа состоятся мои визиты в Брюссель, где состоится встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, двусторонние переговоры с руководством Бельгии, где также будет сконцентрировано внимание на вопросах безвизового режима, координации в сфере безопасности. Важную составляющую будут иметь энергетические переговоры, чтобы нам обеспечить и реверс европейского газа, и надежное обеспечение транзита газа в Европу", - сказал президент.

Читайте такжеВ Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов относительно Минских договоренностей - Порошенко

Ранее УНИАН сообщал, что в Берлине 24 августа президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд должны согласовать дальнейшие шаги в случае ухудшения ситуации на Донбассе из-за действий России.