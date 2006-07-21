Гоночный Aston Martin будут продавать всем желающим (фото)

Компания Aston Martin заявила о том, что готова продавать частным клиентам и небольшим командам спортивные автомобили, практически полностью идентичные гоночным V8 Vantage, принимавшим участие в 24-часовых гонках Нюрбургринга. Правда, по словам представителей британской марки, такие машины будут выпущены ограниченным тиражом. Прием заявок на них начнется в августе текущего года.

Машины специальной серии в техническом плане идентичны базовым автомобилям и оснащаются такой же коробкой передач и восьмицилиндровым двигателем. Однако новинка получила систему пожаротушения, гоночный бензобак, спортивное сиденье и ремни безопасности. Такая машина отлично подойдет любителям периодических выездов на специальные гоночные треки, тем более что несмотря на все переделки V8 Vantage остается пригодным для использования на дорогах общего пользования.

Новый автомобиль составит еще и конкуренцию Porsche 911 RS, имеющему схожую идеологию, а его стоимость в Европе составит порядка 113 тысяч долларов.

Лента.ру