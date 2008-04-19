Ахметов отсутствовал на съезде ПР

Ринат АХМЕТОВ отсутствовал на сегодняшнем съезде Партии регионов, проходившем в Киеве.

Как сообщила корреспонденту УНИАН его пресс-секретарь, причина - участие Р.АХМЕТОВА в похоронах бывшего тренера ФК "Шахтер" Виктора Носова.

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд Партии регионов переизбрал своим лидером Виктора ЯНУКОВИЧА. Также делегаты съезда избрали 12 заместителей руководителя партии.

Кроме того, съезд избрал и утвердил Президиум Политсовета ПР, в который вошло 28 человек.

В его состав вошли Виктор ЯНУКОВИЧ, Николай АЗАРОВ, Ринат АХМЕТОВ, Юрий БОЙКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Анна ГЕРМАН, Василий ДЖАРТЫ, Александр ЕФРЕМОВ, Сергей КИВАЛОВ, Василий КИСЕЛЕВ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Алексей КОСТУСЕВ, Андрей КРАВЕЦ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Валентин ЛАНДИК, Сергей ЛАРИН, Елена ЛУКАШ, Сергей ЛЕВОЧКИН, Владимир МАКЕЕНКО, Александр ПЕКЛУШЕНКО, Антон ПРИГОДСКИЙ, Эдуард ПРУТНИК, Владимир РЫБАК, Станислав СКУБАШЕВСКИЙ, Василий ХАРА, Михаил ЧЕЧЕТОВ и Владимир ЯЦУБА.