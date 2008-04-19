Азарова отодвинули на второй план?

На проходившем 19 апреля в столичном Международном центре культуры и искусств XI съезде Партии регионов председателем Центральной контрольной комиссии ПР избран народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно сообщению, его заместителями избраны народные депутаты Украины Игорь ШКИРЯ, Юрий САМОЙЛЕНКО, а также Сергей ПОПКОВ и Николай БЕЛОБЛОЦКИЙ.