Турчинов обвинил Ющенко в провокации

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ называет провокацией попытки со стороны Президента Украины заблокировать приватизацию Одесского припортового завода.

Об этом он сообщил журналистам во время субботника в одном из киевских скверов.

«Это провокация против правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос журналистов, как будет реагировать правительство на вчерашнее заявление Президента о приватизации ОПЗ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, ему «стыдно, что ЮЩЕНКО пошел на такой шаг».

По мнению первого вице-премьер-министра, подобные заявления вредят экономике Украины, негативно влияют на инвестиционную привлекательность государства и в целом представляют угрозу национальной безопасности.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что в процессе принятия решения о приватизации, принимали участие представители всех сторон, в частности и представители Секретариата Президента.

По словам А.ТУРЧИНОВА, они внесли свои предложения и все эти предложения правительство учло.

Вместе с тем, первый вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжит работать над этим вопросом. По его убеждению, у Кабмина хватит и средств, и влияния, чтобы довести эту работу до логического завершения.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

1 февраля с.г. Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины запросили 16 компаний.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом №359/2008 остановил распоряжение Кабинета министров от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности соответствующего распоряжения Кабинета министров.