Янукович провозгласил себя «якорем» Украины

Украина никогда не станет процветающим государством, пока в ней не будет создана коалиция, которая способна будет управлять государством, и такая коалиция невозможна без Партии регионов. Об этом заявил сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на XI съезде.

По его словам, «единственной силой, способной спасти страну от беды, остается Партия регионов». «Только мы – партия с поддержкой большей части общества – являемся тем якорем, который сможет удержать судно под названием "Украина" от опасности быть сорванным ураганом гиперинфляции и выброшенным на скалы политического и экономического развала», -добавил он. По его словам, «этот якорь называется политическим центризмом, который мы определяем сегодня в качестве идеологического стержня новой редакции нашей программы».

По его словам, Партия регионов, «всегда были центристской партией, формирующей в среде украинского политикума процессы, способствующие противодействию центробежным сила». Он считает, что «сегодня пришло время задекларировать эту позицию публично, потому что опасность центростремительных тенденций в политической жизни страны – налицо».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что на сегодня идеология "нового центризма" становиться «затребованной, как никогда раньше». Он подчеркнул, что такая идеология не только помогает удерживать «разумный баланс между различными политическими силами», но предполагает налаживание социального партнерства труда и крупного капитала.

“Мы можем и должны стать авторами новой инициативы – предложить создать трехсторонний общественный договор по всем вопросам социально-экономического, политического и культурного развития страны между крупным капиталом, трудовыми коллективами, объединенными в профсоюзы, и государством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.