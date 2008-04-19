Блок Черновецкого заявляет о том, что на его активистов совершено нападение

Сегодня в Киеве на молодых активистов блока Леонида Черновецкого было совершено нападение, вследствие чего они были подвергнуты физическому давлению. Об этом заявил депутат фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Сергей Березенко.

«На призыв Киевского городского головы Леонида Черновецкого принять участие в весенней толоке откликнулись десятки тысяч людей. И сегодня, на ул. Порика, где проходил митинг в поддержку БЮТ и ожидалось участие премьер-министра, произошел непонятный и чудовищный инцидент, когда молодые активисты Блока Леонида Черновецкого, которые занимались благоустройством и уборкой территории, подверглись физическому давлению со стороны неизвестных бритоголовых молодчиков. В результате – им не дали провести мероприятия по уборке, а также была уничтожена палатка с символикой Блока», - заявил депутат Киевсовета.

Он подчеркнул, что подобные методы давления и провокаций недопустимы в демократической стране.

«Физическое давление и провокации в отношении молодежи, которая вышла на субботник, показывает, что методы, которые используют силы, называющие себя «демократической коалицией» такие же, как и при режиме 2004 года, когда против любого инакомыслия со стороны режима применялась сила. Блок Леонида Черновецкого решительно протестует против подобных методов и намерен принимать все меры, определенные законом, для того, чтобы виновные были наказаны», - заявил Сергей Березенко.