Регионалы понизили Богатыреву в должности

Делегаты съезда Партии регионов избрали 12 заместителей руководителя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на XI-м съезде Партии регионов.

В частности, заместителями руководителя Партии регионов избраны Анна ГЕРМАН, Василий ДЖАРТЫ, Александр ЕФРЕМОВ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Сергей ЛЕВОЧКИН, Антон ПРИГОДСКИЙ, Александр ЯЦУБА, Елена ЛУКАШ, Владимир РЫБАК и Андрей КРАВЕЦ.

Николай АЗАРОВ возглавил контрольную комиссию Партии регионов по вопросам персональной ответственности членов партии.

Кроме того, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА избрана в состав политсовета партии (ранее Н.АЗАРОВ и Р.БОГАТЫРЕВА являлись заместителями руководителя партии).

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд Партии регионов переизбрал Виктора ЯНУКОВИЧА лидером Партии регионов.