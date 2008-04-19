Регионалы понизили Богатыреву в должности
Янукович получил 12 заместителей
Делегаты съезда Партии регионов избрали 12 заместителей руководителя партии.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на XI-м съезде Партии регионов.
В частности, заместителями руководителя Партии регионов избраны Анна ГЕРМАН, Василий ДЖАРТЫ, Александр ЕФРЕМОВ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Сергей ЛЕВОЧКИН, Антон ПРИГОДСКИЙ, Александр ЯЦУБА, Елена ЛУКАШ, Владимир РЫБАК и Андрей КРАВЕЦ.
Николай АЗАРОВ возглавил контрольную комиссию Партии регионов по вопросам персональной ответственности членов партии.
Кроме того, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА избрана в состав политсовета партии (ранее Н.АЗАРОВ и Р.БОГАТЫРЕВА являлись заместителями руководителя партии).
Как сообщал УНИАН, сегодня съезд Партии регионов переизбрал Виктора ЯНУКОВИЧА лидером Партии регионов.