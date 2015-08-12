Яценюк обсудит с коалицией и АП изменение структуры и численности правительства

Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

Ранее он отмечал, что вопрос переформатирования Кабмина может состояться уже в сентябре – после осмотра отчетов о проделанной работе, подготовленных всеми действующими министрами.

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Как сообщал УНИАН, глава правительства Арсений Яценюк в сентябре предложит парламентской коалиции новый состав Кабинета министров.