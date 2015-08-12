Яценюк обсудит с коалицией и АП изменение структуры и численности правительства

13:44, 12 августа 2015
Политика
295

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк намерен провести консультации с парламентской коалицией и Администрацией президента относительно возможного изменения структуры и численности правительства.

Яценюк / Фото УНИАН

Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

Ранее он отмечал, что вопрос переформатирования Кабмина может состояться уже в сентябре – после осмотра отчетов о проделанной работе, подготовленных всеми действующими министрами.

Читайте такжеЯценюк в сентябре обещает предложить коалиции новый состав Кабмина

Как сообщал УНИАН, глава правительства Арсений Яценюк в сентябре предложит парламентской коалиции новый состав Кабинета министров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter