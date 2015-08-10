Налоговики жалуются на сильное сопротивление на местах при смене руководства таможни

12:29, 10 августа 2015
Политика
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Государственная фискальная служба, ответственная за выполнение мер по реформе таможенных органов и смене кадрового состава таможен, отмечает значительное сопротивление этому процессу на местах. 

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Об этом в ходе брифинга в Киеве сказал глава ГФС Роман Насиров.

«Мы поменяли руководство Закарпатской таможни, Одесской таможни, других таможен. Мы на большинстве таможен изменили руководство. Где-то поставили постоянных управленцев, где-то это исполняющие обязанности. Но мы видим обратную реакцию. Процесс замены людей очень сложный. Мы видим большую оппозиционную реакцию в разных областях», - подчеркнул Насиров.

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Как сообщал УНИАН, в июне глава правительства Арсений Яценюк поручил новому руководству Государственной фискальной службы, назначенному 5 мая, сменить всех руководителей региональных органов ГФС. В середине июля Государственная фискальная служба Украины сменила 60% состава руководства украинской таможни. Кроме того, ГФС запустила новую электронную систему подбора кадров, которая позволит на протяжении следующих нескольких лет значительно обновить состав таможни.

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