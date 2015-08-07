У "ДНР" отказываются признавать закон о местных выборах
Боевики из группировки «ДНР» заявляют, что не признают закон о местных выборах, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.
Как заявил представитель «ДНР» Денис Пушилин, этот закон принят в нарушение Минских соглашений и не имеет никакого отношения к «ДНР» и «ЛНР», передает "Радио Свобода".
Он назвал закон «документом для внутреннего пользования», поскольку Киев, по его словам, вопреки Минским договоренностям, не согласовал закон с представителями боевиков.
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Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Петр Порошенко подписал закон о проведении местных выборов. 14 июля Верховная Рада приняла этот закон. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.
Ранее лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил о намерениях провести «местные выборы» на подконтрольных этой группе территории Луганщины 1 ноября 2015 года. В «ДНР» заявили, что на территории, подконтрольной их группировке, «местные выборы» состоятся 18 октября этого года.