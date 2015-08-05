Глава Луганской области назвал фантастикой местные выборы на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил журналистам перед заседанием правительства.

“У меня нет никакого представления, как провести выборы на оккупированных территориях. У меня есть очень большие опасения относительно проведения выборов на контролируемой нами территории, а в отношении оккупированных территорий, то это вообще фантастика”, - сказал Тука.

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Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» намерены попытаться получить власть над всем Донбассом, проведя на оккупированных территориях свои выборы 25 октября - одновременно с местными выборами в Украине. Об этом сообщил источник в АП.