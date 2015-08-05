Глава Луганской области назвал фантастикой местные выборы на оккупированном Донбассе
Выборы на оккупированных территориях провести невозможно, проблемными могут стать даже выборы на свободных территориях Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил журналистам перед заседанием правительства.
“У меня нет никакого представления, как провести выборы на оккупированных территориях. У меня есть очень большие опасения относительно проведения выборов на контролируемой нами территории, а в отношении оккупированных территорий, то это вообще фантастика”, - сказал Тука.
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Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» намерены попытаться получить власть над всем Донбассом, проведя на оккупированных территориях свои выборы 25 октября - одновременно с местными выборами в Украине. Об этом сообщил источник в АП.