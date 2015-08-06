Порошенко подписал закон о местных выборах

13:58, 06 августа 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко подписал закон "о местных выборах".

Фото УНИАН

Об этом заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук сказал на брифинге в Киеве.

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По словам Виталия Ковальчука, на этих выборах (25 октября) будет "протестирована" новая избирательная система, которая ранее в Украине никогда не применялась.

Как сказал Виталий Ковальчук, выборы "должны быть соревнованием программ, идей и личностей, а не кошельков".

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла закон о местных выборах. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

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