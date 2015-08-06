Порошенко подписал закон о местных выборах
13:58, 06 августа 2015Политика
1880 0
Президент Петр Порошенко подписал закон "о местных выборах".
Закон о местных выборах подписан / Фото УНИАН
Об этом заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук сказал на брифинге в Киеве.
Читайте такжеПорошенко требует, чтобы ДНР и ЛНР отказались от проведения псевдовыборов
По словам Виталия Ковальчука, на этих выборах (25 октября) будет "протестирована" новая избирательная система, которая ранее в Украине никогда не применялась.
Как сказал Виталий Ковальчук, выборы "должны быть соревнованием программ, идей и личностей, а не кошельков".
Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла закон о местных выборах. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter