Украина до сих пор не получила подтверждение от России, что Янукович находится на ее территории
17:56, 06 августа 2015Политика
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Россия до сих пор не подтвердила, что бывший президент Украины Виктор Янукович находится на ее территории, хотя Украина еще в январе направила документы на его экстрадицию.
РФ до сих пор не подтвердила, что Янукович находится на ее территории / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.
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«У нас нет подтверждения от РФ, что Янукович находится на ее территории», - заявил он.
«То есть, получив данные, что он давал пресс-конференции на территории РФ и получив из Интерпола разрешение на международный розыск, мы направили туда (в Россию - УНИАН) документы с требованием о задержании и экстрадиции в январе месяце. До настоящего времени ответа нет», - добавил Горбатюк.
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