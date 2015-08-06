Украина до сих пор не получила подтверждение от России, что Янукович находится на ее территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«У нас нет подтверждения от РФ, что Янукович находится на ее территории», - заявил он.

«То есть, получив данные, что он давал пресс-конференции на территории РФ и получив из Интерпола разрешение на международный розыск, мы направили туда (в Россию - УНИАН) документы с требованием о задержании и экстрадиции в январе месяце. До настоящего времени ответа нет», - добавил Горбатюк.