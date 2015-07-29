ГПУ считает пиаром заявление Януковича о желании свидетельствовать онлайн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что в СМИ была информация о том, что Янукович желает давать показания следствию в режиме видеоконференции.

По его словам, "в данном случае имеет место не желание на самом деле давать какие-то объяснения следствию, а имеет место определенная пиар-кампания".

Он отметил, что для проведения следственных действий Янукович должен явиться в правоохранительные органы РФ.

«Которые его, как мы надеемся, разыскивают», - добавил Горбатюк.

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Также, по словам Горбатюка, Янукович должен явиться в посольство или консульство Украины в России, чтобы соответствующие официальные органы могли бы установить его личность, и он мог им предоставить данные о своем точном месте жительства.

По словам Горбатюка, такие письма были направлены в РФ, но "ответа на них нет".

«Поэтому могу сделать вывод, что в данном случае имеет место не желание на самом деле давать какие-то объяснения следствию, а имеет место определенная пиар-кампания», - отметил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича и еще шести бывших высокопоставленных чиновников.

В частности, по его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

Также Шокин заявил, что ГПУ в ближайшее время сообщит Януковичу о подозрении в государственной измене, создании преступной группировки и злоупотреблении властью.

В тот же день адвокаты экс-президента заявили, что он согласился свидетельствовать в своем деле в режиме видеоконференции.