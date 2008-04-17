Анна Герман: БЮТ специально сорвал заседание Верховной Рады

Народный депутат Украины от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины было сорвано сознательно.

Об этом она сказала в интервью сайту «ГАРТ».

«Понятно, что в коалиции нет согласия по голосованию за те законы, которые ею же были инициированы, и которые были выписаны в коалиционном соглашении», – сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, сегодня в Раде был нарушен регламент, поскольку, не закончив рассмотрение одного законопроекта, в повестку дня был внесен вопрос, который в нем не стоял.

«Таким образом заседание парламента было сорвано», – отмечает парламентарий.

По ее убеждению, «коалиция не имеет согласованности в голосованиях, со вчерашнего дня она не смогла снизить внутреннее напряжение, которое только растет, именно поэтому был использован такой маневр».

Также А.ГЕРМАН прибавила, что не видит реальной возможности для преодоления кризиса внутри коалиции.

При этом она замечает, что выходом из данной ситуации может быть признание правительством Юлии ТИМОШЕНКО своей неспособности руководить страной.

Депутат убеждена, что правительство должно признать это, и ему уже не удастся переложить ответственность на кого-либо другого.

Как отметила А.ГЕРМАН, «премьер очень ловко умеет перекладывать ответственность за какие-то свои провалы на чужие плечи. Но, я думаю, что этот потенциал уже исчерпался. Общество уже не хочет этого слышать и принимать, о чем свидетельствуют последние рейтинги БЮТ, которые по городу Киеву едва достигают 18%».

Как сообщал УНИАН, сегодня в работе ВР несколько раз объявляли перерыв. В частности, вчера на вечернем заседании ВР рассматривался законопроект о Кабинете Министров Украины и его рассмотрение должно было продолжиться на утреннем заседании. Однако, фракция БЮТ начала требовать, чтобы в первую очередь рассматривался вопрос по Харькову, а также изменения в законодательство относительно проведения выборов в Киеве в два тура.

Против этого выступили «регионалы», которые заблокировали трибуну. Как заявил член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ, фракция ПР не даст нарушать Регламент Верховной Рады и требует продолжения рассмотрения законопроекта о Кабинете Министров. Он отметил, что прерывание рассмотрения законопроекта невозможно согласно с Регламентом.

Заседание ВР было закрыто в 12.00 без принятия решений.