Эксперт прогнозирует выборы в два тура в украинских областных центрах

Об этом сказал политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что «важный момент, что выборы городских голов в городах, где больше чем 90 тысяч избирателей, то есть от Ужгорода, насколько я знаю, отталкивались – наименьшего по численности областного центра, везде будут выборы в два тура».

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«С большой вероятностью сейчас есть тот факт, что не будет победителя в первом туре на выборах в областных центрах и Киеве», - подчеркнул он.

По его словам, это связано с высоким уровнем политической апатии, а также со сложной экономической ситуацией. Магда добавил, что «из-за того, что довольно высокий приз будет стоять на выборах, то, я думаю, что эта норма про два тура довольно существенно оживит избирательный процесс».

Магда отметил, что «достаточно показательными будут результаты выборов» в городах Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове.

«Вот такая великолепная пятерка, к которой будет приковано внимание большее, чем в других областных центров из-за финансовых потоков и из-за общественно-политической активности, которая в этих городах происходит и разворачивается», - добавил эксперт.