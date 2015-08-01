Под прикрытием децентрализации Украина превращается в президентско-парламентскую республику - эксперт

Об этом на своей странице в Facebook пишет представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

"В случае принятия изменений в Конституцию в редакции нам следует признать, что Украина больше не является парламентско-президентской республикой, поскольку в нашем государстве появится усиленная президентская вертикаль власти, которая в отличие от парламента и Кабмина сможет иметь прямое влияние на каждую область и каждую общину", - пишет эксперт.

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Он также назвал решение Конституционного суда относительно изменений в Конституцию по децентрализации прогнозируемым.

"Судьи не увидели нарушений прав человека в "прокурорских" полномочиях префектов, также по мнению КСУ не нарушает прав человека функция президента останавливать действие актов главы общины или совета общины. Ведь всему этому есть оправдание - возможные проявления сепаратизма. Хотя на самом деле, я не думаю, что любой из местных советов ни сегодня, ни после выборов в условиях войны с РФ вообще решится на принятие решений, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Мы видим, как СБУ в рамках существующих полномочий предупреждает проявления сепаратизма. И ей для этого не нужны новые права", - добавил Владимир Пилипенко.

А также отметил, что учитывая намерения оставить за президентом еще и право назначать членов Высшего Совета Юстиции, о чем говорится в проекте изменений в Конституцию в части судоустройства, можно с уверенностью говорить о том, что мы и дальше двигаемся к изменению формы правления государством.