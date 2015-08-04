Порошенко предоставил украинское гражданство Марии Гайдар и российскому журналисту Федорину (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время вручения паспортов президент отметил, что «большое количество россиян, которые понимают реальное положение вещей, делают выбор: или ты остаешься со свободным миром, демократией и делаешь все, чтобы обеспечить торжество свободы и демократии, или молчишь. И при этом молчаливом согласии совершаются очень тяжелые преступления».

Глава государства добавил: «Ваш пример убедительно показывает, что молчать нельзя, надо жить в ладу со своей совестью».

Порошенко также отметил, что максимум, что они могут сегодня сделать для России, - «это обеспечить успех Украины».

По мнению президента, только при этих условиях можно будет восстановить отношения между свободной Украины и свободной Россией.

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Глава государства поблагодарил Гайдар, Федорина и всех россиян, которые находят в себе мужество высказывать несогласие с действиями правящего в России режима, за их активную смелую гражданскую позицию.

Президент пожелал новым гражданам Украины не терять связи с Россией.

«Ваши незаангажированная позиция, мнение и информация из Украины как альтернатива кремлевской пропаганде очень важны для миллионов россиян», - сказал Порошенко.